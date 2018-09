Marvel's Iron Fist 2: Jessica Henwick parla della nuova stagione

Jessica Henwick, la protagonista femminile della serie Netflix Marvel's Iron Fist, ha parlato dei nuovi episodi dello show svelando parecchi retroscena sulla sua produzione.

"Nel corso della prima stagione ho imparato a conoscere il mio personaggio, Colleen, e più scoprivo cose su di lei più me ne innamoravo" ha dichiarato l'attrice. "Stava lottando per sbarcare il lunario, ha abbandonato il codice del guerriero che le è stato insegnato a vivere in modo che potesse entrare nel club di combattimento. Ho adorato Colleen, coi suoi alti e i suoi tanti bassi. La fine della sua storia nella scorsa stagione mi ha davvero conquistato, ha dovuto combattere Bakuto, che è praticamente il suo padre surrogato, e in piedi su di lui, ma lo ha risparmiato dimostrandogli di essere una persona migliore."

La Henwick ha spiegato che in Marvel's Iron Fist 2 si è partiti da quel legame per ricostruire il personaggio e approfondirlo.

"In termini di costruzione del personaggio, nei nuovi episodi troviamo una Colleen piuttosto diversa rispetto a quella che conoscevamo. Ha attraversato una grande tragedia, e adesso è compartimentalizzata. Ha chiuso il Dojo. Non insegna più, non va più nei club di combattimento e ha appeso la sua katana alla parete. Vive con Danny. Fa volontariato. Poi arriva Misty e la sua quotidianità viene stravolta."

Proprio riguardo al rapporto con Misty Knight, l'attrice ha affermato: "Penso che Colleen abbia un senso dell'umorismo diverso quando è insieme a Misty. Ridono e scherzano. L'abbiamo visto in Luke Cage e nella mini-serie The Defenders. Colleen sta spesso sulle sue e si lascia andare molto raramente con le persone, ma con Misty è diversa. Non è un caso che le scene più divertenti di questa stagione siano quelle incentrate su di loro."

Ovviamente, la relazione principale del personaggio rimane quella col protagonista Danny Rand, interpretato da Finn Jones (Il Trono di Spade). Riguardo al rapporto dei due personaggi e al rapporto di lavoro col collega, l'attrice ha dichiarato: "Mi piace lavorare con Finn. Ci conosciamo da sette anni e non ci sono mai stati problemi fra di noi. Conosciamo i ritmi reciproci, i movimenti dei nostri corpi, siamo abituati a lavorare insieme e le scene di lotta ci vengono naturali. La cosa bella poi è che mentre Danny e Colleen hanno imparato ad amarsi, io e Finn abbiamo imparato ad essere amici. Le due relazioni, quella finta e quella nella vita reale, sono cresciute insieme. È sempre difficile recitare di fronte a qualcuno che non hai mai incontrato prima, ma lavorare con Finn non è affatto difficile.

Infine, l'attrice ha spiegato i diversi approcci alle scene di lotta con attori uomini e attrici donne.

"Sono stili di lotta completamente diversi. La scorsa stagione, il mio incontro più difficile è stato con un ragazzo di nome Myles Humphus, che ha fatto la controfigura di The Rock. È stato molto difficile, da un punto di vista fisico, perché lui era enormemente più grosso di me. E poi ho avuto un'altra scena di lotta con una donna di nome Ming, che è una stupenda stuntwoman, e impersonava questo soldato con la spada ed è stato davvero difficile perché era una scena molto tecnica. Il punto non è quale sia la più difficile e quale la più facile, non c'è differenza da questo punto di vista, lottare con un uomo o lottare con una donna è ugualmente difficile. Si tratta di tecniche di combattimento differenti, a seconda del background dei personaggi e di ciò che Colleen deve fare per rispondere ai loro attacchi."

La Henwick ha concluso promettendo che alcune trame di questa stagione rimanderanno a storie future: "Alla fine ci saranno tante nuove domande prive di risposta. Non siamo nei fumetti, e non abbiamo molto materiale di partenza su cui fare affidamento."

La seconda stagione di Marvel's Iron Fist è disponibile su Netflix.

