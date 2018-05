Marvel's Iron Fist: nuove foto dal set della seconda stagione

Le riprese della seconda stagione di Marvel's Iron Fist sono terminate qualche settimana fa, ma nelle scorse ore alcune foto dal set hanno iniziato a fare il giro dei social rivelando alcuni interessanti dettagli sui protagonisti della serie.

Nonostante la prima stagione abbia praticamente diviso critica e pubblico, Marvel's Iron Fist si prepara a tornare con nuovi episodi che vedranno Danny Rand e i suoi alleati alle prese con le conseguenze degli eventi narrati nella mini-serie The Defenders.

Come vi abbiamo confermato qualche settimana fa le riprese sono ormai ultimate e, dopo l'allontanamento dello showrunner dei primi tredici episodi Scott Buck (sostituito da Raven Metzner) la seconda stagione promette di migliorare lo standard qualitativo medio-basso visto nel corso della prima stagione. La serie dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming on demand entro la fine del 2018, ma per ingannare l'attesa i fan di Iron Fist possono dare un'occhiata alle nuove foto dal set, trapelate online nelle scorse ore.

Le immagini in questione riprendono quella che è evidentemente una scena cruciale dei nuovi episodi, ovvero l'incontro/scontro fra il protagonista Danny Rand (Finn Jones) e Davos (Sacha Dhawan), ex alleato dell'eroe diventato villain che nella seconda stagione dovrebbe assumere l'identità di Serpente d'Acciaio (storica nemesi di Pugno d'Acciaio nei fumetti Marvel). Nelle foto compare anche Colleen Wing (Jessica Henwick) spalla di Danny nonché suo interesse sentimentale. Assente purtroppo Stan Lee, ma la presenza del celebre fumettista di New York è già stata assicurata da Finn Jones qualche giorno fa!

Ora ai fan della serie non resta che attendere il rilascio del primo trailer ufficiale. Nel frattempo gustatevi il piccolo antipasto con le foto che trovate in calce.