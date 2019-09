Nulla da fare per Marvel's New Warrior: il pilot non andrà in onda

Con l'arrivo di Disney+ prenderà il via un vero e proprio periodo d'oro per i fan Marvel amanti delle serie TV, che troveranno sulla nuova piattaforma streaming pane per i loro denti da qui a un bel po' di anni. Marvel's New Warrior, però, non sembra figurare tra le serie che vedranno la luce di qui a breve.

La serie prodotta da Freeform, infatti, era da tempo alla ricerca di un network che accettasse di mandare in onda l'episodio pilota. Dopo tanti tentativi andati a vuoto, però, sembra proprio che le ricerche possano anche terminare: nessuna rete ha dato la propria disponibilità ad ospitare la serie, così come le varie piattaforme streaming tra cui Hulu e la stessa Disney+.

Lo show era stato prodotto da Freeform nel 2017 e da allora era stato alla costante ricerca di una casa, ma ad oggi lo scenario più probabile è quello di un nulla di fatto. Di certo c'è che ad ora, a differenza delle tante serie TV Marvel che sbarcheranno a breve su Disney+, Marvel's New Warriors resterà congelata fino a data da destinarsi.

New Warrios è stata prodotta da Joseph Loeb di Marvel TV e contava nel cast i nomi di Milana Vayntrub, Callum Worthy, Matthew Moy, Keith David, Kate Comer, Derek Theler, e Jeremy Tandy. Per la serie si era addirittura già parlato della possibilità di alcuni spin-off.