Marvel's New Warriors potrebbe portare a degli spin-off

Come ormai saprete, sebbene ci sia il cast e tutto sia pronto, la serie incentrata sui New Warriors ha perso la sua 'casa' in quanto Freeform ha deciso di 'lasciare il serial'.

Alla base di questa scelta, l'impossibilità - da parte del network - di trovare uno slot per il serial della Marvel nel 2018. Secondo il The Hollywood Reporter la situazione si complicherebbe al momento in quanto la Marvel non può vendere il serial a nessun network che non sia di proprietà della Disney (anche se la Casa delle Idee sembra abbia già smentito tale voce di corridoio) e che, in ogni caso, qualsiasi emittente deciderà di acquistare il serial dovrà ordinare sin da subito la produzione di almeno due stagioni.

Stando a THR, New Warriors dovrebbe essere l'inizio di una sorta di "Marvel TV 2.0", e l'intenzione della divisione televisiva gestita da Jeph Loeb è che lo show possa - potenzialmente - lanciare ulteriori spin-off televisivi incentrati sui singoli personaggi.