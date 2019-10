Marvel's Runaway: il produttore anticipa alcune morti durante la terza stagione

Come avete potuto vedere nel trailer di Marvel's Runaways è un momento delicato per i protagonisti della serie. Questo viene confermato anche dalle parole del produttore, che anticipa alcune morti nel corso della terza stagione.

Ecco le affermazioni di Jeph Loeb durante il New York Comic-Con: "Siamo su Hulu e questo ci permette di... mettiamola così, questa è la stagione in cui alcuni personaggi non riusciranno a sopravvivere. È una scelta difficile, a causa di questo cast che amiamo a livello umano e professionale, ma certe storie si sono ormai concluse. Sta per accadere qualcosa di molto brutto".

Se siete degli appassionati della serie di fumetti omonima, allora saprete che probabilmente il produttore si riferisce a Gertrude Yorkes, assassinata da un membro dell'organizzazione Pride e spirata tra le braccia di Chase. Considerando che lo show è stato abbastanza fedele all'opera originale pensiamo che i fan dovranno preparasi per la sua dipartita.

Nel frattempo il teaser ha introdotto un nuovo personaggio in Marvel's Runaways 3, infine ricordiamo che le puntate inedite andranno in onda a partire dal prossimo 13 dicembre su Hulu, anche se saranno disponibili solo per il mercato americano. La terza stagione sarà composta da 10 episodi, in cui vedremo la lotta dei protagonisti contro la malvagia organizzazione.