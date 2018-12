Marvel's Runaways 2: i giovani eroi sfoderano i loro poteri nel nuovo promo ufficiale

La prima stagione di Marvel's Runaways si è rivelata un grande successo di critica e pubblico ed è per questo che Hulu ha prontamente deciso di rinnovarla per una seconda. Nel nuovo promo diffuso in rete possiamo ammirare i giovani eroi fare squadra mentre sfoderano i loro poteri unici.

Il nuovo arco narrativo, composto da 13 episodi, vedrà il ritorno del cast composto da Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta. La seconda stagione si discosterà dall'ambiente scolastico per esplorare un mondo più simile alla controparte cartacea.

Questa la sinossi ufficiale: I Runaways hanno lasciato le loro case (e genitori malvagi) e ora devono imparare a vivere da soli. Come procurarsi del cibo, cercare un riparo, e prendersi cura gli un degli altri, i nostri eroi cominciano a rendersi conto che, nel bene e nel male, sono destinari a rimanere uniti. E sta a loro porre fine a PRIDE una volta per tutte. Ma qualcuno ha inviato un messaggio misterioso a Jonah... C'è una talpa nelle Runaways? Nel frattempo PRIDE si concentra sulla ricerca dei propri figli, e Jonah ha in mente il suo piano pericoloso.

Per scoprire il destino dei Runaways bisognerà attendere il 21 dicembre, data in cui la seconda stagione arriverà sulla nota piattaforma di streaming. Lo show è attualmente disponibile in Italia su TIMVision.