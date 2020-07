Marvel's Runaways, su Disney Plus la terza e ultima stagione della serie

Da oggi, venerdì 17 luglio, sono disponibili in streaming su Disney+ gli episodi della terza e ultima stagione di Marvel's Runaways, inediti in Italia. La piattaforma ha pubblicato la notizia sulle sue piattaforme social. L'ultimo atto promette tanta azione, e a quanto pare al momento delle riprese non si sapeva che la serie sarebbe terminata.

In calce alla news si può vedere il post pubblicato su Twitter dall'account italiano di Disney+, e il poster della serie.

Creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, Marvel's Runaway è basata sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel. I protagonisti sono sei adolescenti che scoprono che i rispettivi genitori fanno parte di un'organizzazione criminale chiamata Pride, e si uniscono per combatterli e fermare i loro piani.

La terza stagione della serie inizia con il gruppo alla ricerca di Chase e Karolina, catturati dall'alieno Jonah e dalla sua famiglia, che abita i corpi dei genitori degli adolescenti. I ragazzi avranno a che fare anche con un nuovo villain, interpretato da Elizabeth Hurley.

Un'altra novità della terza stagione di Runaways è il crossover con Cloak & Dagger.

Fanno parte del cast di Marvel's Runaways Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta, che interpretano i sei adolescenti, e Ryan Sands, Angel Parker, Brittany Ishibashi, James Yaegashi, Kevin Weisman, Brigid Brannagh, Annie Wersching, Kip Pardue, James Marsters e Ever Carradine, nel ruolo dei loro genitori.