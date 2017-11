Marvel's Runaways: ecco due nuovi e bellissimi poster della serie Hulu

Marvel's Runaways sta per arrivare su, vedremo infatti il serial a partire dal 21 novembre e adesso sono usciti altri due poster promozionali, date un'occhiata!

Le iniziali reazioni della critica alla serie sono state molto positive e la promozione quindi sta "pompando" al massimo per far conoscere il più possibile il nuovo prodotto Marvel che andrà in onda su Hulu e vede come protagonisti questi sei giovani eroi.

Nelle immagini appena rilasciate vediamo Nico (Lyrica Okano), Molly (Allegra Acosta), Chase (Gregg Sulkin), Karolina (Virginia Gardner), Gert (Ariela Barer) e Alex (Rhenzy Feliz) mentre si preparano a fronteggiare un gruppo di villain che, guarda caso, si riveleranno essere proprio i loro genitori!

Tutti pronti per vedere Marvel's Runaways?