Marvel's Runaways: ecco il nuovo promo della seconda stagione!

Hulu ha diffuso in rete un nuovo promo per l'imminente seconda stagione di Marvel's Runaways, la serie dedicata al team di giovani eroi. Il video, che trovate all'interno della notizia, mostra nuove scene che mettono in risalto la necessità dei membri di fidarsi l'uno dell'altro.

I Runaways hanno abbandonato le loro case e i loro genitori malvagi, ma ora devono imparare a vivere da soli. Procurandosi il cibo, cercando un riparo, e prendendosi cura gli uni degli altri, gli eroi cominciano a rendersi conto che, nel bene e nel male, sono destinati a rimanere uniti, e sta a loro sconfiggere PRIDE una volta per tutte. Qualcuno ha però inviato un messaggio misterioso a Jonah, c'è una talpa nelle Runaways? Nel frattempo il villain si concentra sulla ricerca dei propri figli, e Jonah ha in mente il suo piano pericoloso.

Composta da 13 episodi, la seconda stagione dello show vedrà il ritorno del del cast composto da Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta. Il nuovo arco narrativo lascerà indietro l'ambiente scolastico per esplorare un mondo più fedele alla controparte cartacea.

La seconda stagione di Marvel's Runaways debutterà il 21 dicembre su Hulu, mentre la data della release italiana rimane ancora sconosciuta. I creatori di The O.C e Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage svolgono il ruolo di co-showrunner/scrittori della serie e quello di produttori esecutivi insieme a Jeph Loeb e Jim Chory della Marvel.