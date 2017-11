Marvel's Runaways: ecco la prima occhiata a Vecchi Merletti

Con l'arrivo su Hulu di Marvel's Runaways , arrivare in rete anche la prima occhiata ufficiale a Vecchi Merletti (Old Lace, in USA). Potete trovare la foto comodamente dopo il salto.

Old Lace è stato creato tramite un mix tra CGI ed un pupazzo animatronico creato da Legacy Effects, il team dietro la creazione dei dinosauri di Jurassic Park.

Il serial è sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage e vede nel cast Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Alegra Acosta.

Runaways è ispirato al fumetto della Marvel creato da Brian K. Vaughan e Adrian Alphona ed è incentrato su un gruppo di adolescenti che scoprono che i loro genitori fanno parte di una sorta di setta. Molti di loro scopriranno di avere dei poteri o delle abilità fuori dal comune.