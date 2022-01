Marvel's Runaways, Elizabeth Hurley in cosplay da Supergirl per Capodanno

La star di Marvel's Runaways, Elizabeth Hurley, ha celebrato l'arrivo dell'anno nuovo indossando un costume da Supergirl! L'attrice che aveva interpretato Morgan Le Fay in Marvel's Runaways ha eseguito il cosplay della ragazza d'acciaio della DC Comics, con tanto di parrucca bionda: ecco le foto su Instagram!

L'attrice e modella ha condiviso su Instagram il suo travestimento per la vigilia di Capodanno. Hurley augura buon anno ai suoi follower insieme a un misterioso Superman: "Supergirl vs Superman" ha scritto Hurley nella didascalia del post che potete vedere a fine articolo, augurando poi "Buon anno a tutti!".

L'unica cosa fuori posto nel cosplay sembra essere il tutore che Liz Hurley sta ancora indossando dopo l'incidente alla caviglia durante le riprese di Christmas in the Caribbean, una commedia romantica scritta da Philippe Martinez e Nathalie Cox che la vedrà protagonista.

Anche il figlio 19enne dell'attrice, Damian Hurley, che ha seguito le orme della madre in quanto attore e modello, era probabilmente presente alla festa: anche Damian ha condiviso, infatti, la foto del suo cosplay da Catwoman per festeggiare l'ultima notte del 2021.

Liz Hurley ha iniziato la sua carriera da modella a 29 anni ed è stata il volto del brand Estée Lauder per molti anni. Parallelamente, ha intrapreso la sua carriera nel cinema e sul piccolo schermo, fino ad entrare a far parte del cast di serie come Gossip Girl, The Royals e della terza e ultima stagione di Marvel's Runaways.