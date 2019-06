Marvel's Runaways: Elizabeth Hurley non vede l'ora di interpretare Morgan le Fay

E' stato recentemente annunciato il coinvolgimento di Elizabeth Hurley nel cast di Marvel's Runaways nel ruolo della villain Morgan le Fay, e la stessa attrice ha voluto commentare l'annuncio con un omaggio al personaggio.

Come potete vedere in calce alla notizia, la Hurley ha postato su Instagram un'immagine di Morgan le Fey tratta dai fumetti e commentato: "Sono entusiasta di unirmi al Marvel Universe per interpretare Morgan le Fey, iconica villain della Marvel e la più grande strega di tutti i tempi, in Marvel's Runaways. Non vedo l'ora di iniziare."

Le riprese della terza stagione dello show targato Hulu sono iniziate lo scorso maggio e possiamo già contare su un nuovo carismatico personaggio: Morgan le Fay (il cui nome chiaramente deriva dalla Fata Morgana dei miti arturiani) è una celebre villain dell'Universo Marvel che, come ricorda l'attrice è considerata una delle più grandi streghe mai vissute - d'altronde è stata addestrata da Merlino in persona.

In attesa della terza stagione, la cui release americana non è ancora stata fissata, ricordiamo che Marvel's Runaways farà il suo debutto in Italia - in chiaro, visto che è già disponibile da tempo su Tim Vision - su Rai 4. La data di uscita non è ancora stata confermata.