Marvel's Runaways: Elizabeth Hurley rivela che la terza stagione avrà tinte horror

Dopo l'annuncio della data di uscita di Marvel's Runaways 3, i fan sono rimasti sorpresi nel sapere che Elizabeth Hurley sarebbe apparsa nella serie TV, interpretando il personaggio di Morgan le Fay. In una intervista ad ExtraTv l'attrice spiega cosa comporta l'aggiunta di Morgan.

"Sono molto felice di aver ricevuto questa offerta. Sai sono una grande fan dei lavori della Marvel. Ho interpretato il Diavolo, ho già provato dei ruoli da cattiva. Morgan le Fay è l'incantatrice più potente della Dimensione Oscura, quindi sono contenta di poter riesplorare il mio lato malvagio".

Sembra che la serie TV introdurrà il regno governato da Dormammu, luogo che abbiamo già potuto vedere nel film Doctor Strange. Inoltre, come avete potuto leggere nella nostra notizia, è stato confermato il crossover tra Marvel's Runaways e Cloak & Dagger, i cui personaggi, in particolare Tandy Bowen e Tyron Johnson, hanno già dovuto affrontare delle minacce extra dimensionali.

Le dieci puntate inedite della serie andranno in onda a partire dal 13 dicembre, ricordiamo che in Italia la serie è distribuita dal servizio Tim Vision, anche se non è ancora disponibile la seconda stagione, andata invece in onda su Hulu.

