Marvel's Runaways: Hulu rinnova la serie per una terza stagione

Secondo quanto riportato dall'autorevole Variety, Hulu avrebbe deciso di rinnovare Marvel's Runaway per una terza stagione, per un totale di altri dieci episodi da produrre.

Il rinnovo di Marvel's Runaway era in dubbio da qualche settimana, ma alla fine Hulu ha optato per un via libera alla produzione di altri dieci episodi, e continuare la collaborazione con la Marvel. "Siamo molto emozionati all'idea di raccontare molte altre storie di Runaways e siamo molto grati a Marvel, Hulu e al nostro incredibile cast e alla troupe e, ovviamente, al nostro affezionatissimo pubblico", hanno commentato Josh Schwartz e Stephanie Savage, showrunner e produttori esecutivi dello show.

"La terza stagione sarà un momento magico per Runaways, in quanto andremo ancora più a fondo nella connessione con l'Universo Marvel nel corso dei nuovi episodi. Siamo onorati di poter continuare a giocare con questa meraviglia creata da Brian K. Vaughn e Adrian Alphona".

Jeph Loeb, capo della divisione televisiva dei Marvel Studios e produttore esecutivo della serie, ha dichiarato: "Grazie Hulu! Siamo entusiasti all'idea che Marvel's Runaway tornerà per una terza stagione. Josh Schwartz e Stephanie Savage e gli altri fantastici sceneggiatori hanno già in tasca qualcosa di epico che aspetta il nostro incredibile cast".

Come conseguenza dell'acquisizione della Fox da parte di Disney, Hulu - prima di proprietà della 20th Century Fox - è ora parte delle proprietà inglobate dalla casa di Topolino. In precedenza, proprio Marvel e Hulu avevano annunciato quattro nuove serie animate vietate ai minori che dovrebbero sfociare in un conseguente crossover. Staremo a vedere...