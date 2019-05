Marvel's Runaways, iniziata la produzione della terza stagione

La produzione dei 10 episodi della terza stagione di Marvel's Runaways è ufficialmente iniziata. Lo ha annunciato la stessa Hulu con un tweet pubblicato sull’account ufficiale della serie di supereroi. Le stagioni 1 e 2 sono intanto disponibili per lo streaming.

La notizia dell’inizio delle riprese segue così quella del rinnovo della serie Marvel's Runaways, annunciato lo scorso marzo. I ragazzi hanno lasciato le loro case (e i loro genitori malvagi) alle spalle e ora devono imparare a vivere da soli. Si renderanno presto conto che nel bene e nel male, per sopravvivere e soddisfare i loro bisogni (la ricerca di cibo e di riparo, il reciproco aiuto), dipendono gli uni dagli altri. E che tocca a loro sconfiggere la banda Pride una volta per tutte. Ma qualcuno ha mandato un messaggio misterioso a Jonah... c'è una talpa nei Runaways?

Il cast della serie Hulu appena acquisita da Disney include Ariela Barer (New Girl, One Day at a Time) nei panni di Gert Yorkes, Gregg Sulkin (Faking It, Do not Hang Up, Anti Social) nel ruolo di Chase Stein, Lyrica Okano (The Affair, Unforgettable) nei panni di Nico Minoru, Rhenzy Feliz (Teen Wolf, Casual) nelle vesti di Alex Wilder, Virginia Gardner (Goat, Little Bitches) nel ruolo di Karolina Dean e Allegra Acosta (Just Add Magic) come Molly Hernandez. I creatori di O.C. e Gossip Girl, Josh Schwartz e Stephanie Savage, sono gli showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi della seri,e insieme a Jeph Loeb e Jim Chory della Marvel.