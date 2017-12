Marvel's Runaways: Molly usa i suoi poteri nel nuovo promo uscito via social!

Nella nuova mini-clip promozionale della serie Molly dà un assaggio dei propri poteri, date un'occhiata!

Allegra Acosta è l'attrice che interpreta Molly Hernandez e adesso la vediamo finalmente usare i suoi poteri nella nuova clip promo di Marvel's Runaways, il nuovo show della Casa delle Idee che va in onda su Hulu e del quale sono stati già rilasciati i primi 3 episodi. Questo nuovo drama già si è guadagnato il nomignolo di "nuovo OC con i superpoteri" e vede come protagonisti dei ragazzi che usano la magia, i cui genitori si rivelano essere dei villain. Lo show, come riportato diverse volte, è parte integrante del Marvel Cinematic Universe.

La serie si concentra su sei ragazzini dell'alta società di Los Angeles, i "runaways": Gertrude Yorkes e la sua sorella adottiva Molly Hernandez, Alex Wilder, Nico Minoru, Chase Stein e Karolina Dean vivono una vita che sembra perfetta. Finché non si rendono conto che una vita incantata come la loro non arriva dal nulla, c'è un prezzo da pagare e, man mano che i ragazzi iniziano a indagare, scoprono che la madre di Karolina e la sua Chiesa Gibborim sono coinvolti in casi di bambini scomparsi e che, in tutto ciò, c'è di mezzo anche un dinosauro! Ognuno dei ragazzi scoprirà i segreti nascosti della propria famiglia e l'unica del gruppo a non avere genitori, Molly Hernandez, super forte, non ha la più pallida idea dell'origine dei suoi superpoteri!

Nella nuova clip che vediamo, Molly mostra finalmente la sua abilità mentre si trova con Gertrude ‘Gert’ Yorkes e Karolina Dean. Nei fumetti, i genitori di Molly erano mutanti; nello show invece, la sua forza non ha, almeno per ora, spiegazione.

Il post via Twitter che mostra il video recita: "@runawaysLa Forza in Numeri. Non perdete l'episodio di domani di #MarvelsRunaways solo su @hulu."

Per ora non possiamo ancora vederlo Marvel's Runaways, ma che ne dite, vi intriga?