Marvel's Runaways: online i character poster dalla serie

Dopo il nuovo banner promozionale di Runaways , diffuso ieri sera in serata, ecco arrivare in rete grazie alladei nuovi character poster dall'atteso serial della Casa delle Idee. Trovate la galleria dopo il salto.

Nel cast Ariela Barer come Gert Yorkes, Lyrica Okano come Nico Minoru, Rhenzy Feliz come Alex Wilder, Gregg Sulkin come Chase Stein, Virginia Gardner come Karolina Dean e Allegra Acosta come Molly Hernandez.

Josh Schwartz & Stephanie Savage hanno sviluppato il serial per la Marvel & ABC.

Nella serie degli adolescenti scoprono che i loro genitori sono dei 'supercattivi'. Cosa fare in quel caso? Runaways debutterà su Hulu in USA a partire dal prossimo 21 novembre.

Qui sotto tutti i poster promozionali.