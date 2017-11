Marvel's Runaways: è online il promo dedicato al Giorno del Ringraziamento!

I primi tre episodi di Marvel's Runaways sono attualmente disponibili sulla piattaforma di streaming. Ora possiamo vedere il promo a tema

La Marvel Entertainment ha rilasciato un nuovo video promozionale che mostra i ragazzi tutti insieme, a tavola, per festeggiare il Giorno del Ringraziamento, che si celebra oggi. Il gruppo di adolescenti, bene o male, si sta godendo il pasto quando qualcosa, o meglio qualcuno, arriva a guastare la festa. Date pure un'occhiata!

Voi avete già visto i primi episodi di Marvel's Runaways? Se sì diteci cosa ne pensate nei commenti.

Sinossi: "Ogni ragazzo pensa che i propri genitori siano cattivi. Ma cosa succederebbe se scoprissero che lo sono davvero? Marvel's Runaways è la storia di sei teenager che si sopportano a stento, ma che si dovranno unire contro un nemico comune: i propri genitori."

Nel cast: Rhenzy Feliz (Teen Wolf, Casual) nei panni di Alex Wilder, Lyrica Okano (The Affair) nei panni di Nico Minoru, Virginia Gardner (Little Bitches) nei panni di Karolina Dean, Ariela Barer (New Girl) nei panni di Gert Yorkes, Gregg Sulkin (Faking It) nei panni di Chase Stein e Allegra Acosta (100 Things to do Before High School) nei panni di Molly Hernandez.

Hulu rilascerà i successivi episodi della nuova serie tv tra oggi e il 9 gennaio 2018.