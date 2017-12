Marvel's Runaways: online il promo della puntata di stasera, la sesta, "Methamorphosis"

E' online il promo della sesta puntata del nuovo serial, facente parte dell'. Nella sesta puntata, dal titolo "Methamorphosis" vedremo i ragazzi che...

Allerta spoiler!

"Methamorphosis" arriva stasera su Hulu. Marvel's Runaways va in onda tutti i giovedì sulla piattaforma di streaming digitale.

Fino ad ora abbiamo visto i ragazzi protagonisti della serie fare i conti non solo con i loro poteri - Molly super forte, Gert che parla con Vecchi Merletti e riesce a farsi obbedire, Nico che riesce a padroneggiare la magia e non solo, Karolina, senza il bracciale della chiesa di sua madre, risplende e riesce a incanalare l'energia dal suo corpo - ma anche con la scoperta che i propri genitori potrebbero non essere delle brave persone.

Nell'episodio cinque ne abbiamo viste di tutti i colori: Alex viene rapito e scopre che il padre non mantiene le promesse fatte agli amici, che è stato e, forse, è ancora un criminale, e, alla fine, ci viene forse fatto credere che Karolina, in realtà, è la figlia di un personaggio appena arrivato... (o no?)

Tutti questi misteri, speriamo, verranno svelati man mano che le puntate di Marvel's Runaways andranno avanti. Per adesso diamo un'occhiata all'episodio che andrà in onda stasera (venerdì notte da noi), su Hulu.

Sinossi di Marvel's Runaways: "Ogni ragazzo pensa che i propri genitori siano cattivi. Ma cosa succederebbe se scoprissero che lo sono davvero? Marvel's Runaways è la storia di sei teenager che si sopportano a stento, ma che si dovranno unire contro un nemico comune: i propri genitori."