Marvel's Runaways: online il trailer della terza stagione, ci sono anche Cloak & Dagger!

Nei mesi scorsi era arrivata l'ufficialità del crossover tra Runaways e Cloak & Dagger, le due serie Marvel targate Hulu e Freeform. In occasione del Comic Con di New York, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale, che prima presenta il nuovo villain e poi introduce Cloak & Dagger nello show.

La nuova stagione di Runaways si preannuncia piena d'azione e dalle tinte horror, con l'arrivo di "giorni bui" a causa del pericolo rappresentato da Morgan le Fay, interpretata da Elizabeth Hurley, introdotta come il nemico più duro che i ragazzi abbiano mai affrontato.



Come leggiamo nella sinossi pubblicata da Hulu, Grimm e la sua squadra devono imparare a convivere tra di loro e a supportarsi al meglio per poter sconfiggere l'organizzazione chiamata Pride, però c'è anche il sospetto della presenza di una talpa nel gruppo.

Nel video, inoltre, vediamo Nico probabilmente sotto l'influenza malefica di Morgan le Fay. Proprio in quei momenti finali, la ragazza si gira perché avverte la presenza di qualcuno che non conosce e finalmente compaiono Tandy (Olivia Holt) e Tyrone (Aubrey Joseph), che ci permettono di dare un primo sguardo a questo crossover tanto atteso.



Jeph Loeb, il presidente della divisione televisiva della Marvel, aveva dichiarato che avrebbe voluto altri crossover del genere e che si tratta di qualcosa che era in programma fin dalla prima stagione di Runaways.



La terza stagione sarà disponibile dal 13 dicembre su Hulu.