Marvel's Runaways: i protagonisti parlano di un finale "leggendario"

Marvel's Runaways è ormai prossima al primo finale di stagione della sua serie, ed una delle star dello show televisivo ha voluto aumentare ulteriormente l'hype degli utenti attraverso una serie di dichiarazioni che siamo sicuri terranno gli spettatori incollati allo schermo.

Ci ha pensato Allegra Acosta, che interpreta Molly Hernandez e che ha rilasciato una breve intervista a ComicBook.com proprio sul finale di stagione sull'ormai sicuro colpo di scena per gli spettatori. La Acosta ha affermato di aver visto l'ultima puntata nel corso della sessione di doppiaggio, che l'ha completamente scioccata.

L'attrice ha affermato che l'ultimo episodio della prima stagione includerà anche un cliffhanger totale, che aprirà le porte ad alcuni episodi futuri, ma è certa di una cosa: "gli spettatori non resteranno delusi. Si tratterà di un finale leggendario".

Ovviamente la Acosta non ha diffuso molte informazioni sul contenuto del finale, che andrà in onda su Hulu il prossimo 9 Gennaio 2018.

Il cast comprende Rhenzy Feliz (Teen Wolf, Casual) nei panni di Alex Wilder, Lyrica Okano (The Affair) come Nico Minoru, Virginia Gardner (Little Bitches) nelle vesti Karolina Dean, Ariela Barer (New Girl) invece interpreta Gert Yorkes, Gregg Sulkin (Faking It) ha dato il volto Chase Stein ed, appunto, Allegra Acosta (100 Things to do Before High School) nei panni di Molly Hernandez.