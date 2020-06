Marvel's Runaways, ecco quando e dove andrà in onda il finale della stagione 2

Dopo essere andata in onda dall'inizio di maggio, sta per concludersi su Rai 4 la seconda stagione di Marvel's Runaways. Gli ultimi episodi andranno infatti in onda lunedì 8 giugno, a partire dalle 21.20.

La serie, ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe, è basata sul fumetto Marvel creato da Brian K. Vaughan e Adrian Alphona nel 2003. I protagonisti sono 6 adolescenti che, dopo aver scoperto che i rispettivi genitori fanno parte di un'organizzazione criminale nota come Pride, decidono di combatterli. Scopriranno così un mondo ignoto, fatto di mistero e magia.

Marvel's Runaways, andata in onda negli Stati Uniti su Hulu, ha avuto anche una terza stagione, ancora inedita in Italia, che ha visto la crescita dei personaggi. La serie è stata poi cancellata dalla Marvel, seguendo lo stesso destino toccato ad altre serie come Jessica Jones e Daredevil.

Il cast della serie è composto da Rhenzy Feliz, Virginia Gardner, Lyrica Okano, Gregg Sulkin, Allegra Acosta e Ariela Barer, che interpretano i ragazzi della banda dei Runaways. I loro genitori sono invece Ryan Sands, Angel Parker, Brittany Ishibashi, James Yaegashi, Kevin Weisman, Brigid Brannagh, Annie Wersching, James Marsters, Kip Pardue ed Ever Carradine.

Nell'ultimo mese la prima serata del lunedì era diventata tradizionalmente la "serata Marvel", con la messa in onda degli episodi di Runaways e subito dopo di Jessica Jones.