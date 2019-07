Marvel's Runaways, quando arriva la terza stagione?

Annunciata la data di debutto della terza stagione di Marvel's Runaways, la serie tv in onda su Hulu creata da Stephanie Savage e Josh Schwartz e basata sugli omonomi personaggi dei fumetti.

Abbiamo finalmente una data per la terza stagione di Marvel's Runaways, che arriverà su Hulu il 13 dicembre 2019.

Lo show conterà 10 nuovi episodi e vanterà un nuovo e spietato villain, come recita anche la sinossi ufficiale rilasciata da Marvel Television.

"In una terza stagione piena d'azione, i Runaways sono alla ricerca febbrile dei compagni che sono stati catturati, Chase, Gert e Karolina. I ragazzi si trovano faccia a faccia con un nemico irrefrenabile che ha preso di mira Leslie, o meglio, il bambino che porta in grembo. Nico trascina tutti in un reame oscuro dove la sua sovrana, Morgan le Fay, interpretata da Elizabeth Hurley, si dimostrerà un avversaria molto più feroce di tutti quelli incontrati finora dai ragazzi".

La Hurley, che si è detta estremamente entusiasta di questo nuovo ruolo, torna a collaborare con Josh Schwartz e Stephanie Savage, con cui aveva lavorato anche in Gossip Girl.

E a proposito di Gossip Girl, è da poco stato annunciato un reboot della serie targata The CW, che vedrà alla produzione proprio Savage e Schwartz (creatori dello show originale).