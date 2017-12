Marvel's Runaways rivela che un componente del PRIDE potrebbe non farcela!

In seguito allo sparo avvenuto al termine del settimo episodio di Marvel's Runaways , i membri del PRIDE si sono dovuti riunire per cercare di salvare la vita ad un certo personaggio ferito... Scopriamo se riuscirà o meno a salvarsi!

Quando Victor Stein è diventato nuovamente violento ed ha attaccato suo figlio coi fistigons (delle armi inventate dalla famiglia Stein), sua moglie Janet non ha potuto far altro che sparargli in pieno petto, affinché l’uomo non riuscisse a dargli il colpo di grazia. Sfortunatamente il PRIDE non ha trovato un modo per salvare il genio della tecnologia, costringendo Tina a contattare Jonah perché li aiutasse: questi ha però chiesto che Janet venga sacrificata affinché suo marito possa invece rivivere.



La scelta di Jonah ha dunque innescato una scia di eventi che hanno spinto Robert Minoru a cercare di prendere il suo posto, costringendo a sua volta Tina Minori a usare il suo bastone per distruggere la scatola di Jonah e salvare la vita del marito. Di conseguenza, con una sola scatola rimasta, non è più possibile salvare la vita di Victor come fatto in precedenza per Jonah. Il cuore di Victor ha dunque smesso di battere ed il suo corpo è stato riposto nella scatola rimasta, affinché le energie residue della stessa lo preservino per tentare, magari in futuro, una resurrezione. Victor non è dunque morto, ma non è nemmeno vivo, ed i fan si domandano già se lo rivedranno mai.



Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, la showrunner Stephanie Savage ha già garantito che i fan lo vedranno di nuovo, e addirittura Josh Schwartz ha anticipato che Victor, al suo ritorno, sarà profondamente cambiato. Queste sono state le sue parole sull’argomento: “Nessuno che si sottoponga ai trattamenti di Jonah rimane completamente immutato”.



Lo stesso Jonah, infine, ha affermato quanto Victor sia il meno sacrificabile dei membri del PRIDE, visto che proprio la sua tecnologia l’ha riportato in vita e risulta fondamentale per le loro attività. E sebbene al momento la resurrezione del personaggio possa apparire alquanto improbabile, Jonah ha già provato più volte di poter compiere imprese che hanno del miracoloso. Quando la serie tornerà su Hulu con il suo penultimo episodio, non è dunque escluso che il personaggio non riesca a sorprenderci ancora una volta.