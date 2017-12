Marvel's Runaways: rivelata l'identità di un personaggio misterioso!

Finalmente capiremo chi è ilavvolto dal più grande mistero in Marvel’s Runaways , almeno fino ad ora. Se non volete leggere anticipazioni non proseguite con la lettura dell'articolo.

Attenzione possibile Spoiler

I misteri continuano ad infittirsi per in fan di Marvel’s Runaways ma, almeno una cosa verrà rivelata: l'identità del misterioso personaggio a cui l'organizzazione The Pride, sacrifica i ragazzi adepti alla chiesa Gibborim. Nel quinto episodio della stagione l'organizzazione segreta riesce a compiere l'ultimo sacrificio, quello finale, per riportare il personaggio ad uno stato di salute. Si scopre così che, per tutto il tempo, il tizio screpolato che pare in fin di vita da quando Marvel's Runaways è iniziato, sia tal Jonah, interpretato da Julian McMahon.

Un attore che non è nuovo sia al genere fantasy (era Victor Von Doom nei primi film de I Fantastici 4), che a quello magico/mistico, quando interpretava il demone in Streghe.

McMahon ha parlato un po' con EW di questo personaggio che ora interpreta nell'Universo Cinematografico Marvel e ha spiegato che questo Jonah ha uno scopo misterioso che deve ancora essere rivelato. Chiaramente ha un certo grado di connessione con Leslie Dean e con la chiesa Gibborim, ma McMahon lo definisce "Un personaggio complicato in continua evoluzione" durante il corso dello show.

Qui sotto vi mostriamo un'immagine di EW che ritrae il personaggio interpretato nel serial da Julian McMahon. I nuovi episodi di Marvel's Runaways vanno in onda il giovedì su Hulu.