Marvel's Runaways: rivelato il cameo di Stan Lee nella serie Hulu!

ci sarà in Marvel's Runaways . Ecco rivelato il cameo della leggendanella nuova serie facente parte del Marvel Cinematic Universe, in streaming su

Attenzione possibile Spoiler

Non è un prodotto Marvel se non c'è Stan Lee! La straordinaria figura dietro la creazione di innumerevoli personaggi che amiamo dei Marvel Comics, è sempre presente nelle pellicole e nelle serie dedicate ai "suoi" figli cartacei. E non poteva certo mancare in questa nuova produzione Hulu, Marvel's Runaways, non trovate?

Più che altro, non avendolo ancora visto nel corso delle prime puntate, ci chiedevamo quando sarebbe arrivato il momento, ecco tutto. La rivelazione è che lo vedremo in uno dei prossimi episodi che andranno in onda sulla piattaforma di streaming digitale.

Entertainment Weekly ha divulgato la notizia e, parlando con il produttore esecutivo, Josh Schwartz, ha scoperto anche come abbiano trovato il modo di inserire Stan Lee nel nuovo show:

"Abbiamo scoperto che era qualcosa che lui sarebbe, potenzialmente, stato interessato a fare. Dal momento che facciamo le riprese a Los Angeles, sembrava molto plausibile l'idea di averlo nella serie, più semplice per tutti organizzare la faccenda. Dopodiché abbiamo creato diversi scenari che avrebbero potuto vederlo inserirsi bene nella produzione."

Durante il giorno di riprese a cui ha lavorato Stan Lee, sul set era presente un altro visitatore, il creatore di The Runaways, Brian K. Vaughn e i due, sempre dalle affermazioni riportate da Schwartz, si sono ritrovati a discutere di diversi argomenti. E ad un certo punto, ha dichiarato il produttore esecutivo:

"Stan gli ha detto: "Storyline grandiosa," durante lo scambio di battute, e Brian si è illuminato, letteralmente. Non c'è un complimento migliore che si possa ricevere da Stan Lee!"

Lee ha interpretato ruoli diversissimi nei suoi cameo, dall'uomo delle consegne al disc jockey; tuttavia, stavolta lo vedremo fare altro: sarà un autista di limousine!

Sinossi: "Ogni ragazzo pensa che i propri genitori siano cattivi. Ma cosa succederebbe se scoprissero che lo sono davvero? Marvel's Runaways è la storia di sei teenager che si sopportano a stento, ma che si dovranno unire contro un nemico comune: i propri genitori."

Marvel’s Runaways cast: Rhenzy Feliz (Teen Wolf, Casual) nei panni di Alex Wilder, Lyrica Okano (The Affair) nei panni di Nico Minoru, Virginia Gardner (Little Bitches) nei panni di Karolina Dean, Ariela Barer (New Girl) nei panni di Gert Yorkes, Gregg Sulkin (Faking It) nei panni di Chase Stein e Allegra Acosta (100 Things to do Before High School) nei panni di Molly Hernandez.

Gli episodi della serie vanno in onda tutti i giovedì su Hulu.