Marvel's Runaways: terminate ufficialmente le riprese della seconda stagione

Grazie agli account social di Virginia Gardner sappiamo che le riprese della seconda stagione di Marvel’s Runaways si sono ufficialmente concluse.

Le immagini postate dall’attrice interprete di Karolina Dean nella serie mostrano, infatti, il cast riunito per il consueto party di fine riprese. Come già confermato nei giorni scorsi, il debutto del nuovo arco narrativo avverrà nel corso dell'inverno di quest'anno. I 13 episodi di cui sarà composta la seconda stagione saranno distribuiti il 21 dicembre sulla nota piattaforma di streaming, seguendo il modello del binge watching utilizzato da Netflix.

I nuovi episodi si discosteranno dall'ambiente scolastico per entrare in un mondo più simile alla controparte cartacea. Joe Pokaski, sceneggiatore di Cloak & Dagger, ha anche espresso la sua volontà di vedere in futuro un crossover tra le due serie. Di recente è stato anche annunciato che la prima stagione di Runaways sarà disponibile in Italia nel 2019, grazie ad un accordo tra Rai 4 ed Hulu.

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova stagione.

Sinossi: I Runaways hanno lasciato le loro case (e genitori malvagi) e ora devono imparare a vivere da soli. Come procurarsi del cibo, cercare un riparo, e prendersi cura gli un degli altri, i nostri eroi cominciano a rendersi conto che, nel bene e nel male, sono destinari a rimanere uniti. E sta a loro porre fine a PRIDE una volta per tutte. Ma qualcuno ha inviato un messaggio misterioso a Jonah... C'è una talpa nelle Runaways? Nel frattempo PRIDE si concentra sulla ricerca dei propri figli, e Jonah ha in mente il suo piano pericoloso.