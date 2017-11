Marvel's Runaways: vedremo mai uno dei più grandi twist presenti nei fumetti?

Uno dei protagonisti di Marvel’s Runaways , il nuovo show che va in onda sue del quale sono per ora disponibili le prime tre puntante (sul servizio dedicato, non ancora visibili in Italia), parla di uno dei maggiori colpi di scena dei fumetti e della possibilità di vederlo sullo schermo.

Attenzione possibile Spoiler

In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la star di Runaways, Rhenzy Feliz, che interpreta il personaggio di Alex Wilder parla della possibilità - o meno - di vedere quello che nei fumetti è uno dei più grandi colpi di scena che riguardano propio il suo ruolo: Alex ch si rivela essere un villain:

"Alex nella serie deve vedersela con qualcosa di diverso rispetto alla storyline di fumetti, quindi la backstory è un po' differente, ce la prenderemo un po' più comoda. Ci sono ancora un sacco di cose da capire. Non posso dirvi esattamente quanto le due storie differiranno o quanto invece siano simili, ma non ci sono differenze estreme. L'essenza è ancora lì."

"Sapevo dall'inizio che Alex sarebbe stato il traditore. E' diventato difficile, perché ci siamo tutti molto affezionati a lui e alla fine è stato molto difficile "premere il grilletto"."

Non sappiamo ancora dove verrà trasmessa la serie Marvel's The Runaways in Italia, tuttavia nn appena avremo qualche notizia al riguardo non tarderemo a mettervi al corrente.

Cast: Rhenzy Feliz, Virginia Gardner, Lyrica Okano, Gregg Sulkin, Ariela Barer, Allegra Acosta, Angel Parker, Annie Wersching, Brigid Brannagh, Brittany Ishibashi, Ever Carradine, James Masters, James, Yaegashi, Kevin Weisman, Kip Pardue, Ryan Sands.

Sinossi ufficiale:

"Ogni ragazzo pensa che i propri genitori siano cattivi. Ma cosa succederebbe se scoprissero che lo sono davvero?Marvel's Runaways è la storia di sei teenager che si sopportano a stento, ma che si dovranno unire contro un nemico comune: i propri genitori."