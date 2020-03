Marvel's Spider-Man: Maximum Venom debutterà ad aprile su Disney XD e DisneyNOW

Manca davvero poco all'esordio di Marvel's Spider-Man: Maximum Venom, terza stagione della serie animata targata Disney che dal 2017 ha sostituito la vecchia Ultimate Spider-Man nella narrazione delle avventure di Peter Parker.

Poco fa è infatti finalmente stata rilasciata la data d'uscita di questa nuova stagione dello show, che coinciderà con il prossimo 19 aprile ed avverrà su Disney XD e DisneyNOW. La serie sarà composta da sei episodi della durata di un'ora e presenterà anche un buon numero di guest star.

Allo storico cast vocale dello show si uniranno infatti per l'occasione Yvette Nicole Brown di Community nel ruolo dell'Amministratore Delegato, Sofia Wylie (High School Musical: The Musical: The Series) nel ruolo di Ironheart e Meg Donnelly, Kylee Russell e Carla Jeffery (ZOMBIES 2) rispettivamente nei ruoli di Scream, Scorn e Mania. A loro vanno aggiunti ovviamente i già noti Robbie Daymond, Felicia Day, Ben Pronsky, Fred Tatasciore, Nadji Jeter, Melanie Minichino, Laura Bailey, Scott Menville, Max Mittelman, Yuri Lowenthal e Nancy Linari.

Molti saranno inoltre anche i personaggi Marvel a fare la loro comparsa al fianco di Spider-Man: nei sei episodi dello show troveremo infatti anche Captain Marvel, Groot, Dr. Strange e Star-Lord, tutti pronti a dare man forte a Peter Parker nel tentativo di combattere Venom.