Marvel's The Defenders, all'asta alcuni oggetti di scena: ecco come partecipare

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire se i The Defenders entreranno a far parte del MCU, vi segnaliamo questa notizia riguardo un'asta dedicata alla serie prodotta da Netflix e incentrata sui supereroi della Marvel.

Registrandovi sul sito Prop Store sarà infatti possibile fare le proprie offerte per aggiundicarsi i costumi e gli altri oggetti di scena visti nella serie TV. Purtroppo non saranno presenti cimeli di The Punisher, ma gli appassionati delle storie Marvel potranno rifarsi grazie al catalogo in vendita, in cui sono presenti più di 280 oggetti. L'asta avrà inizio il prossimo 23 luglio, alle ore 9:00 PT, che corrisponde alle sei del pomeriggio in Italia, inoltre gli iscritti a Prop Store potranno anche fare delle offerte prima dell'inizio, nel caso non si riuscisse a partecipare per altri impegni.

Tra gli oggetti più ambiti dagli appassionati troviamo sicuramente l'iconico costume di Daredevil, compreso anche di nunchaku, inoltre sarà presente anche la giacca di pelle indossata dalla protagonista di Jessica Jones, insieme a molti altri pezzi usati sul set delle serie TV Netflix. I fan sperano ancora di rivedere i personaggi in nuovi progetti, in attesa di ulteriori sviluppi, vi lasciamo con il nostro speciale in cui analizziamo l'impatto dei The Defenders sul MCU.