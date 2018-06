Marvel's The Defenders: faranno mai una seconda stagione? Parla Jeph Loeb!

Marvel's The Defenders è una serie tv creata in collaborazione da Marvel e Netflix che riunisce i cosiddetti "Difensori", gli eroi "di strada" del Marvel Cinematic Universe che sono Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage e Daredevil. La prima stagione è andate in onda lo scorso anno ma, dato lo scarso seguito, chissà se ne faranno una seconda?

Jeph Loeb, capo della sezione televisiva dei Marvel Studios, ha dichiarato - durante una sessione chiamata "Chiedetemi Tutto" (Ask Me Anything), su Reddit, che "per adesso non è nei piani una seconda stagione, ma non si può mai dire!"

Certo, bisogna anche specificare che Marvel's The Defenders è nato come una miniserie a sé stante, che doveva raccontare una storia che ha un inizio e una fine, senza programmi di un eventuale seguito. Ovviamente, se fosse andata meglio di quanto invece ha fatto, di sicuro i piani di rinnovo da parte di Netflix sarebbero stati immediati, visto che questa è stata finora la politica del gigante di streaming.

Sia Stranger Things che Marvel's The Punisher hanno avuto il via libera per il rinnovo a pochissimi giorni dalla messa in onda, proprio per via dell'altissimo seguito di entrambe, mentre show che tentennano (come Sense8 o, appunto The Defenders), ci mettono molto tempo ad ottenere rinnovi, e capita anche che non lo ottengano affatto.

Comunque diteci voi come la pensate: vorreste vedere una seconda stagione di Marvel's The Defenders?