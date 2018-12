Marvel's The Punisher 2 arriverà su Netflix a Gennaio 2019

Questa è una notizia ufficiosa. Cosa vuol dire? Che sì, Netflix l'ha confermata ma non ha fornito una data ben precisa. Stiamo parlando dell'attesa seconda stagione di The Punisher, serial sull'antieroe dei fumetti della Marvel.

Secondo quanto svelato da Netflix, il serial su Punisher dovrebbe debuttare sulla piattaforma digitale nel mese di gennaio 2019. Ovviamente il tutto è ancora così generico e Netflix non ha fornito una data di uscita esatta, cosi come potrebbe essere posticipato, ma ad oggi dovrebbe debuttare nel mese di gennaio.

La serie è una delle 'sopravvissute' alla cancellazione di Netflix. Infatti, nei mesi scorsi, la piattaforma digitale ha cancellato Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist, senza contare che non ha mai avuto l'intenzione di realizzare una seconda stagione per The Defenders. Punisher è rimasta una delle due, insieme a Jessica Jones, la cui terza stagione dovrebbe approdare su Netflix entro l'estate.

Secondo molti, Punisher e Jessica Jones subiranno lo stesso trattamento degli altri dopo la release delle loro nuove stagioni ma questo è tutto da vedere, ovviamente.

Jon Bernthal riprenderà i panni del vigilante noto come Punisher alias Frank Castle mentre Ben Barnes sarà di nuovo Billy Russo, sdoppiato nel criminale Mosaico dopo che, nella precedente stagione, Castle gli ha distrutto completamente il volto.