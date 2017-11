Marvel's The Punisher: cosa succede tra Frank Castle e Karen Page?

, attrice che nell'interpreta il ruolo di Karen Page, stuzzica un po' i fan di Marvel's The Punisher sul rapporto tra il suo personaggio e quello del protagonista,

Attenzione possibile Spoiler

I due hanno un legame, è indubbio, ma che tipo di legame? L'attrice parla addirittura della possibilità di una vena romantica nella storia tra Karen e Frank in The Punisher. Non in questa stagione che, come abbiamo visto l'ha solo potenzialmente accennata, la questione. Parlando con Cinemablend, ecco cosa ha rivelato:

"Ci sono delle cose in ballo. Abbiamo un po' parlato, ma non so quanto posso rivelare. A prescindere che sia la storia di Jon o la mia ad essere raccontata, si tratta più che altro di rispetto per il contributo di ognuno. Sia io che Jon abbiamo certamente notato che ci potrebbe essere spazio per l'eventualità di una relazione romantica tra i due personaggi che interpretiamo. E, in alcune scene, abbiamo addirittura portato la questione verso un livello maggiore di intimità. Però per ora, tutto quello che possiamo fare è aspettare e vedere quali saranno le scelte degli editori e fino a che punto vogliono farli arrivare. Comunque, in qualità di attori, siamo aperti a ogni possibilità. Dipende dalla Marvel e dalle decisioni di chi si occupa della serie."

Riguardo la questione della moglie di Frank, uccisa prima dell'inizio dello show, la Woll ha poi spiegato che la storia familiare di lui continuerà ad avere un profondo impatto anche in futuro e sarà una buona parte dell'equazione (nella loro eventuale relazione sul set):

"Bisogna sempre tenere a mente che nessun matrimonio è una favola. Tra loro c'è un profondo amore e un profondo rispetto, ma devono capire come far funzionare le cose. Karen di sicuro non vuole pestare i piedi a nessuno ma, arrivati a questo punto, lui e lei sono gli unici che si comprendono a vicenda, essendo entrambi persone estremamente sole. Sono molto affezionati l'uno all'altra, ma è complicato."

La prima stagione di Marvel's The Punisher è online, con i suoi 13 episodi, su Netflix.