Marvel's The Punisher: diamo un'occhiata al lato "tenero" di frank Castle!

Domani arriva The Punisher su: finalmente potremo ammirare in azionee la sua sete di vendetta! La serie Marvel/Netflix continua a rilasciare trailer, info, e promozioni di ciò che vedremo e oggi vi proponiamo un lato "diverso" dell'eroe.

Avreste mai immaginato di vedere il lato poetico di Frank Castle? Beh, guardate il nuovo video promo postato via Twitter!

Inoltre, in molti, vedendo l'arrivo nella serie di Karen Page, si sono chiesti quali implicazioni questo potrà avere nella serie. momenti di romanticismo? Chissà... Deborah Ann Woll, che interpreta il personaggio di Karen, si è seduta a chiacchierare con Harper’s Bazaar sulla "chimica" tra la Page e il personaggio interpretato da Jon Bernthal:

"Jon è una persona incredibile, e mi sono letteralmente inamorata del modo che ha di recitare, l'ho visto nella seconda stagione (di Daredevil), quindi quando mi hanno chiesto di recitare in The Punisher non ho aspettato nemmeno un secondo e ho accettato. Il nostro modo di lavorare è simile, entrambi prendiamo quello che facciamo con molta serietà e ci piace mantenere la connessione col materiale che interpretiamo durante il corso della giornata. Il che non vuol dire che non ci divertiamo, anzi, ma non facciamo sciocchezze finché non portiamo a casa la scena. E' una connessione all'etica, quella che condividiamo e non tutti sono così. A volte, quando lavoro, la gente mi guarda e alza gli occhi al cielo come per dirmi che sono noiosa, Jon non l'ha mai fatto. Lui era contento del mio modo di lavorare e questo significa molto per me."

La Woll ha poi parlato del possibile legame affettivo che potrebbero condividere nel serial Frank e Karen:

“Io e Jon certamente abbiamo avuto l'impressione che ci fosse spazio per questa eventualità. Ma penso anche, come donna, che non tutte le relazioni con un uomo debbano per forza avere un risvolto romantico. Tutta la storia di Frank ruota intorno al fatto che lui lotta e cerca di vendicarsi per quanto accaduto alla sua famiglia, a sua moglie e ai suoi bambini, che amava disperatamente e finché non arriverà a una qualsiasi "chiusura" di quel cerchio, non credo che Karen possa entrare in gioco in quel senso. Di certo si sono affezionati l'uno all'altra e il modo in cui questo si manifesterà lo vedremo nella serie."

Poi l'attrice ha continuato parlando di come Karen Page non sia affatto una damigella ma di come si ritrovi spesso in pericolo:

"La migliore qualità di Karen è la sua curiosità. E' come un cane con l'osso, nel bene e nel male, naturalmente nel migliore dei casi, lei si ritrova a voler fermare le persone che cercano di approfittarsi degli altri, ma, di tanto in tanto, questo la mette in situazioni pericolose. Però finché lo fa per se stessa, e finché non la rapiscono per via del fatto che conosce Matt Murdock, va tutto bene. Routine!"

Curiosi?

Marvel's The Punisher arriva domani su Netflix!