Marvel's The Punisher: ecco le prime recensioni per la serie

"Quando la necessità di impostare la trama diventa la preoccupazione più importante dello show, tuttavia, diventa l'emblema di quanto ci sia di più sbagliato in questi adattamenti televisivi o cinematografici dei fumetti" - Collider "Nonostante tutte le ottime performance di Bernthal, Walcott e Moss-Bachrach, ho avuto difficoltà ad arrivare fino alla fine del tredicesimo episodio. Mi sono ritrovato a ripensare a Person of Interest, che faceva un lavoro migliore con lo stesso materiale di partenza" - The Daily Dot "Punisher è lo show di cui ha bisogno la Marvel Television. Prova che può esserci ancora speranza per la divisione tv della Casa delle Idee. E si, Bernthal meriterebbe una nomination agli Emmy per la sua interpretazione" - Forbes "Per una serie che, visto quando arriva, dovrebbe essere controversa, l'elemento più controverso è la sua mancanza di controversia. Frank Castle fa cose brutte, ma non brutte quanto quelle che accadono in USA ogni giorno" - IndieWire "Il primo episodio è ripetitivo e noioso, un po' come lo era quello della seconda stagione di Daredevil. E come per quella serie, il quinto e il sesto sono più interessanti, una prassi ormai comune per gli show Netflix" - Polygon "Il Punitore diventa efficace quando massacra i suoi nemici [...] speriamo ci sia un tempo in cui le azioni di Frank non richiamano gli orrori che viviamo giornalmente, ma questa versione della storia ha bisogno di essere raccontata in maniera molto più efficace di cosi" - Uproxx "The Punisher è quasi un miracolo [...] è sicuramente una buona serie" - The Wrap "The Punisher non è totalmente soddisfacente ma sicuramente sorprende" - Variety "Fa un lavoro eccellente nel re-introdurre questo personaggio, grazie anche all'ottima interpretazione di Jon Bernthal" - IGN "Alla fine, questa versione del personaggio, per i fan del Punitore, è migliore delle precedenti incarnazioni cinematografiche" - We Got This Covered

A qualche giorno dalla release, arrivano in rete le prime recensioni su The Punisher , nuovo serial della Marvel prodotto per Netflix. Dopo il salto vi proponiamo un sunto delle opinioni della stampa americana.

Ricordiamo che The Punisher arriva venerdì.