Marvel's The Punisher: Frank Castle è finalmente arrivato su Netflix!

Oggi è finalmente approdata sul servizio di streaming digitalela nuova serie Marvel, The Punisher . L'abbiamo attesa tantissimo e finalmente possiamo guardaredare sfogo alla sua sete di vendetta.

Jon Benthal è il protagonista di questa nuova serie e, nei panni di Frank Castle aka The Punisher, ha fatto il suo ingresso nell'MCU (sezione tv, potremmo dire), durante la seconda stagione di Marvel's Daredevil, altra serie connessa al Marvel Cinematic Universe il cui protagonista, Matt Murdock, è da quest'estate parte integrante del gruppo dei Difensori.

Marvel's The Punisher è finalmente arrivato in streaming e, a partire da oggi è possibile vedere, su Netlfix, tutti e 13 gli episodi di questa prima stagione. Via con la maratona!

La sinossi ufficiale rilasciata da Netflix:

"Un ex marine, determinato a punire i responsabili della morte della propria famiglia, si ritrova coinvolto in un complotto militare."