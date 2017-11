Marvel's The Punisher: la Marvel ha richiesto l'esclusione dei Defenders

Come ormai saprete, il nuovo serial della Marvel, sviluppato per Netflix, The Punisher , arriverà sulla piattaforma digitale questo venerdì. I fan della Marvel non vedono l'ora di rivedere Frank Castle in azione sul piccolo schermo.

Ma se si aspettano un'apparizione a sorpresa di qualcuno dei membri dei Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist), resteranno delusi.

Come confermato dallo showrunner Steve Lightfoot, è stata proprio la Marvel a richiedere l'esclusione dei Difensori dal serial: "Quando sono stato ingaggiato, è stato piuttosto chiaro che la Marvel volesse raccontare una storia stand-alone per il personaggio e non collegarsi direttamente a quello che era successo in The Defenders. Era parte del briefing che abbiamo fatto. Potrei speculare sul perché, ma penso che i piani siano sempre stati quelli di avere quei personaggi formare i Defenders mentre Punisher è una serie che è nata dopo come spin-off. Ma dal briefing che ho avuto è stato piuttosto chiaro che volessero una storia a sé e separata dalla storyline principale".