Marvel's The Punisher: nuovo promo, nuova vendetta per Frank Castle!

The Punisher se la prende con una banda di motociclisti nel nuovo video promozionale, molto breve e intenso, rilasciato via Twitter. Date un'occhiata!

I motociclisti della gang gli sparano mentre sono tutti in strada e lui è alla guida di un furgone all'interno del quale conserva una foto della famiglia: Frank li fa cadere dai veicoli, si ferma e torna indietro, con la probabile intenzione di schiacciarli, che ne pensate?

La data d'uscita della serie Marvel/Netflix è vicinissima, la vedremo dopodomani su Netflix.

Sinossi breve di Marvel's The Punisher: "Dopo gli eventi della seconda stagione di Marvel’s Daredevil, Frank Castle (Jon Bernthal) è in fuga e commette ogni crimine necessario nei panni di The Punisher per vendicare l’omicidio della sua famiglia."