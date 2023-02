Marvel's Wastelanders: svelata la serie Audible con Neri Marcorè e Corrado Guzzanti

Dalle sempre attive fucine creative di Marvel Entertainment sta per arrivare Marvel's Wastelanders, una nuova serie Audible Original in italiano con Neri Marcorè e Corrado Guzzanti realizzata in collaborazione con Amazon.

La nuova serie audio Marvel's Wastelanders sarà disponibile in esclusiva su Audible.it nel 2023 e 2024 anche in lingua italiana, con un'esperienza di ascolto resa ancora più immersiva e coinvolgente dall'interpretazione unica dei più grandi attori italiani che si caleranno nei panni degli iconici supereroi della Casa delle Idee.

La prima stagione della serie, Marvel's Wastelanders Star-Lord, si comporrà di dieci episodi e sarà disponibile su Audiblo.it a partire dal 28 giugno. Neri Marcorè interpreterà Peter Quill/Star-Lord e Corrado Guzzanti presterà la propria voce a Rocket. Non mancherà nemmeno Luca Ward che, con la sua partecipazione straordinaria al progetto, assumerà il ruolo di Doctor Doom: altri 20 personaggi come Hawkeye, Black Widow, Wolverine e Team Up saranno interpretati dai più importanti doppiatori e narratori italiani.

Susan Jurevics, Chief Brand and International Officer di Audible, celebra l'annuncio della versione italiana di Marvel's Wastelanders spiegando come "noi di Audible riteniamo che il potere della fantasia possa trasformare una grande storia in un’esperienza indimenticabile. Siamo orgogliosi di collaborare con Marvel e alcuni tra i più talentuosi artisti del mondo per dare nuova vita a questi racconti dell’universo Marvel e a eventi unici di intrattenimento audio in lingua".

La serie audio originale inglese Marvel's Wastelanders: Star-Lord è stata scritta da Benjamin Percy (Wolverine: The Long Night, Wolverine: The Lost Trail) con la direzione di Kimberly Senior (Disgraced) e la partecipazione del musicista e compositor Mark Henry Phillip (Homecoming, Passenger List) per il sound design e la colonna sonora.