Marvel's What If...? La colonna sonora sarà scritta dal compositore di Lovecraft Country

Nonostante la smentita della motion capture in Marvel's What If...?, il nuovo progetto della Casa delle Idee sembra prendere sempre più forma, nelle scorse ore infatti è stato annunciato il nome del compositore dello show.

Nella puntate della serie potremo assistere alla trasposizione per il piccolo schermo di alcune delle storie più originali della Marvel: ad esempio vedremo Peggy Carter diventare Captain America, T'Challa nei panni di Star Lord, oppure le conseguenze di un'invasione di zombie nel mondo dei supereroi dei fumetti. Oltre alla presenza del cast dei film del MCU, che doppieranno i loro storici personaggi come Iron Man, Hulk e gli altri Avengers, troveremo al lavoro sullo show anche Laura Karpman, compositrice che ha presente nella serie HBO di successo intitolata "Lovecraft Country" e che scriverà i brani musicali che accompagneranno le vicende delle puntate di Marvel's What If...?.

Nonostante la pandemia di Coronavirus abbia rallentato lo sviluppo dello show, lo studio di animazione Squeeze ha annunciato di aver continuato i lavori, anche se ancora non conosciamo la data di uscita della prima stagione. I fan hanno quindi iniziato a cercare indizi nell'unico trailer dedicato allo show prodotto dalla Disney, arrivando ad ipotizzare che Peter Parker sarà Hawkeye nelle puntate di Marvel's What If...?.