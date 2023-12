Marvel, quante ne sa Iman Vellani: sentite la sua scelta per Ms Marvel 2

Negli ultimi tempi è innegabile che quello dell'MCU non sia un periodo decisamente florido per quanto concerne la qualità delle sue produzioni. Tuttavia sul piccolo schermo qualcosa di valido è arrivato, tra cui Ms. Marvel. Il divertente show dai tratti teen ha convinto soprattutto per la giovane promessa Iman Vellani nei panni della protagonista.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Secret Invasion, adesso gli occhi sono tutti puntati verso una possibile seconda stagione dello spettacolo.

Al momento non c'è ancora stata nessuna conferma da parte della casa delle idee, ma nonostante questo Iman Vellani non si è lasciata sfuggire l'occasione di dire le sue idee in merito a quello che potrebbe essere il futuro della serie Ms. Marvel.

In una recente intervista per The Direct infatti, la giovane attrice ha commentato cosa le piacerebbe vedere nella seconda stagione della serie, attingendo alla sua profonda conoscenza dei fumetti originali.

"Penso che Doc. X sia un grande cattivo dei fumetti, e sarebbe perfetto come principale minaccia nei nuovi episodi. Sarebbe davvero interessante avere a che fare con questo villain che esiste solo sugli schermi del tuo telefono o tablet. Combatteremmo contro qualcosa che non si può neanche colpire fisicamente. Si tratta di una delle mie storie preferite nei fumetti e mi piacerebbe vederlo sullo schermo".

