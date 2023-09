Marvel saluta James Gunn un'ultima volta dopo il passaggio ai DC Studios

Marvel ha assunto nuovi sceneggiatori da Rick e Morty e detto addio definitivamente a James Gunn. Nonostante la separazione, la casa di produzione ha volute realizzare un ultimo omaggio al regista.

In io sono Groot con Vin Diesel, la parte finale di ogni episodio ha attirato l'attenzione dei fan perché include uno "Special Thanks" per Gunn, un segno che la relazione è ormai definitivamente conclusa, nonostante il regista abbia attivamente partecipato al progetto dando indicazioni al team che realizza la serie. Lo show di Disney+ segue il viaggio di Baby Groot, il piccolo albero che viaggia per la galassia e compie la sua crescita incontrando personaggi molto particolari. La prima stagione ha debuttato nel 2022 e i cinque episodi della seconda stagione sono disponibili sulla piattaforma di streaming.

Il regista di Guardiani della Galassia è adesso impegnato in numerosi progetti del DC Universe, che adesso dirige. Tra i film in fase di realizzazione ci sono Creature commandos e Superman Legacy, insieme a Paradise Lost, la cui sceneggiatura non è ancora stata completata. Non è stato invece un successo il primo film della DC uscito durante l’era Gunn; infatti, Blue Beetle è stato un flop al botteghino, con un incasso di appena 110 milioni a fronte di un budget di 104 milioni.

Anche in casa Marvel ci sono attualmente dei problemi, infatti tutte le serie tv MCU sono state rinviate a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori. E voi avete visto I am Groot? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.