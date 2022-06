Marvel, Samuel L Jackson sta girando nuove scene di Nick Fury: ma per quale serie?

Samuel L. Jackson è pronto a vestire di nuovo Nick Fury e lo ha comunicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, mandando i fan del Marvel Cinematic Universe letteralmente in delirio.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, tramite le sue Storie su Instagram la star si è immortalata mentre, al trucco, si stava facendo applicare il pizzetto e le cicatrici di Nick Fury, anticipando una sessione di riprese imminente. Tuttavia è giallo circa il progetto Samuel L. Jackson starebbe prendendo parte, dato che le riprese di Secret Invasion e The Marvels, i due titoli (un film e una serie tv) per il quale la presenza di Nick Fury è già stata confermata, hanno terminato ufficialmente la produzione e hanno delle sessioni di riprese aggiuntive fissate per la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Di quale film o serie tv si tratta, allora? È possibile che le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania siano iniziate, anche se finora non è stato mai segnalato, e lo stesso dicasi per Blade con Mahershala Ali, quasi ai nastri di partenza ma non ancora prontissimo. Le ipotesi più probabili circoscrivono il campo alle serie tv Disney Plus, dato che i lavori su Echo sono iniziati da un pezzo, mentre proprio questa settimana inizieranno le riprese di Ironheart e della seconda stagione di Loki. Resta anche aperta la possibilità di un cameo in Black Panther: Wakanda Forever, ma per il momento non ci sono indicazioni al riguardo.

Secondo voi in quale altro progetto MCU comparirà Nick Fury? Aprite le scommesse nella sezione dei commenti!