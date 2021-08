Marvel, Samuel L. Jackson torna a casa: dal set di Secret Invasion coi baffi di Nick Fury!

Samuel L. Jackson si sta preparando a tornare nel Marvel Cinematic Universe nei panni del superagente speciale Nick Fury nell'attesissima Secret Invasion, nuova e misteriosa serie tv Marvel Studios in uscita su Disney+.

Le riprese di Secret Invasion sono ai nastri di partenza, e infatti dalle foto postate da Samuel L. Jackson sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, si evince che l'attore si trova sul set per provare il canonico trucco e parrucco di Nick Fury: la prima immagine mostra l'iconico pizzetto dell'ex leader dello SHIELD sistemato ordinatamente su un manichino, mentre la seconda immagine mostra l'attore - ovviamente sbarbato - con indosso una maglietta della Marvel: riconoscete l'immagine? Si tratta della trasmittente con cui Nick Fury può contattare la sua cara amica Carol Danvers, alias Captain Marvel.

Al momento non è chiaro se Brie Larson comparirà in Secret Invasion, né se Nick Fury avrà un ruolo in The Marvels, le cui riprese sono iniziate in queste ore. Quel che è certo è che la nuova serie tv dei Marvel Studios promette faville, anche solo dando un'occhiata al nutritissimo cast. Tra i tanti nomi spicca quello di Emilia Clarke, che recentemente ha dichiarato: "Penso che quello che stanno facendo in questo momento in Marvel Studios sia così eccitante e così bello, è una roba all'avanguardia. Essere parte di quella famiglia ti fa pensare di essere nel gruppo dei ragazzi fighi."

Considerate le tempistiche, Secret Invasion dovrebbe arrivare su Disney+ entro la fine del 2022 o al più tardi all'inizio del 2023. Fateci sapere le vostre aspettative nella sezione dei commenti.