Samuel L. Jackson tornerà ad essere Nick Fury per una nuova serie Disney+?

Dopo il probabile ritorno di J Jonah Jameson nel prossimo film di Spider-Man, un altro veterano del Marvel Cinematic Universe sembra pronto a tornare in pista: stiamo parlando del Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson.

Secondo quanto riporta Variety alcune fonti interne avrebbero confermato la presenza dell'attore in una serie Disney+ attualmente in sviluppo. Non sappiamo molto sul misterioso progetto, ma a quanto pare potrà contare sulla sceneggiatura di Kyle Bradstreet (noto per il suo lavoro in Mr. Robot e in Borgia) e sulla produzione di Marvel Studios.

Sebbene non ci siano state conferme ufficiali, era solo questione di tempo prima che Jackson venisse nuovamente coinvolto in un progetto targato Marvel. Dopo il cameo negli ultimi film degli Avengers e un ruolo da giovane detective in Captain Marvel, avevamo lasciato il capo dello SHIELD a bordo di una nave spaziale Skrull, in una divertente e sorprendente scena finale di Spider-Man: Far From Home.

A questo punto viene da chiedersi se la serie in questione non sia un progetto completamente incentrato su Nick Fury, o se le fonti si riferiscano ad una serie con protagonisti supereroi inediti, pronti a fare la loro comparsa ed eventualmente ad essere reclutati come nuovi Avengers.

In attesa di novità vi rimandiamo ad una simpatica rivisitazione di Fury in chiave Pulp Fiction e ad un poster di Doctor Strange 2 con un Nick Fury alternativo.