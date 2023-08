Marvel ha scannerizzato attori per usarli a piacimento? Parla attrice di WandaVision

Uno dei temi centrali dello sciopero di attori e sceneggiatori è legato all'utilizzo improprio dell'AI. Poco prima dell'inizio della mobilitazione, è stato rivelato che alcuni studios volevano usare comparse artificiali per i progetti, e ora l'attrice Alexandria Rubalcaba ha parlato della propria esperienza in WandaVision.

Secondo le sue dichiarazioni Marvel avrebbe utilizzato lei e altre comparse proprio per questa pratica:"Tieni le mani fuori. Metti le mani dentro. Guarda da questa parte. Facci vedere la tua faccia spaventata. Facci vedere la tua faccia sorpresa" ha spiegato Rubalcaba, riferendosi alle indicazioni della produzione.



Il viso e il corpo di Alexandria Rubalcaba sarebbero stati scansionati per 15 minuti prima che fosse creata una replica digitale. Tuttavia, all'attrice non sarebbero state fornite informazioni circa l'utilizzo della sua copia digitale e nemmeno sull'eventuale compenso:"E se non volessi essere su MarioVision o SarahVision? Temo che l'intelligenza artificiale alla fine eliminerà gli attori secondari. Non avranno più bisogno di noi".



Alexandria Rubalcaba guadagna circa 187 dollari a lavoro in quanto interprete secondaria, la tariffa sindacale di SAG-AFTRA.

Nel frattempo prosegue lo sciopero degli attori e all'orizzonte non sembrano esserci soluzioni nell'immediato per fermare la mobilitazione e tornare a lavorare sui progetti che in questo momento sono stati messi in standby.

Su Everyeye potete trovare la recensione di WandaVision, una delle serie più amate dai fan Marvel con protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany nei panni di Visione.