Marvel, nuovi sceneggiatori di Rick & Morty in arrivo nel MCU?

C’è frenesia all’interno di casa Marvel, non è chiaro se Elizabeth Olsen abbandonerà l’MCU. Potrebbero invece esserci delle new entry particolari, sembra infatti che Marvel stia “collezionando” gli sceneggiatori di Rick e Morty in seguito agli scioperi.

Dopo aver scritto l'episodio di Rick e Morty in cui Rick cerca di vendicarsi di qualcuno che usa il suo pianeta WC privato, Michael Waldron è stato scelto come capo sceneggiatore di Loki e sceneggiatore del sequel di Doctor Strange. Prima di essere incaricato di scrivere il prossimo film di Ant-Man, Jeff Loveness ha scritto alcuni episodi della serie Adult Swim. La scrittrice Jessica Gao è stata messa a capo di She Hulk ed Eric Martin sarà l’Headwriter di Loki 2, entrambi sono stati scrittori per Rick e Morty.

L’utente @Mytimetoshinehello, noto scooper, ha confermato sul social X che il presidente Marvel Kevin Feige era in contatto con ulteriori sceneggiatori di Rick e Morty ben prima che iniziasse lo sciopero: “ È vero (riferendosi alla rimozione di Loveness da Avengers: The Kang Dynasty), ma prima degli scioperi era in trattativa con altri sceneggiatori di Rick and Morty per altri progetti del MCU. Non è affatto finita”.

Sembra quindi che la genialità degli scrittori della serie Adult Swim abbia fatto decisamente colpo con i vertici MCU. Lo sciopero degli sceneggiatori ha però scombussolato i piani, dato che tutte le serie Marvel su Disney+ sono state rinviate a data da definirsi. E voi cosa ne pensate di questa campagna acquisti della Marvel? Fatecelo sapere nei commenti.