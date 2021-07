Marvel, Sebastian Stan è Bucky da 10 anni: la star festeggia sui social

Quando dieci anni fa venne annunciato il nome di Sebastian Stan per il ruolo di Bucky Barnes, l'attore dovette sconfiggere una buona dose di scetticismo che aleggiava intorno a lui, soprattutto perché all'epoca Stan firmò un contratto di sette film per riprendere il personaggio negli anni successivi all'interno del Marvel Cinematic Universe.

D'altronde Captain America - Il primo Vendicatore era solo il quinto capitolo del franchise e c'erano ancora molti punti interrogativi su come il film avrebbe catturato il pubblico internazionale, soprattutto dopo che si diffuse la possibilità di far uscire il film soltanto con il sottotitolo Il primo Vendicatore in Paesi come Russia, Ucraina e Corea del Sud.

Il fim è uno spartiacque decisivo nella carriera dell'attore: scoprite i migliori film di Sebastian Stan prima e dopo il successo Marvel.



Dieci anni dopo non solo Sebastian Stan ha rispettato il contratto apparendo con successo in tutti i film ma ha recentemente partecipato da co-protagonista alla serie spin-off per Disney+, The Falcon and the Winter Soldier al fianco di Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson.

Per celebrare il decimo anniversario, Stan si è rivolto ai social media e ha pubblicato un tributo a James Buchanan Barnes che trovate nella foto in calce alla news.

Nonostante abbia già fatto parte per dieci anni del Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan ha soltanto 38 anni, quindi parecchio tempo dalla sua per poter continuare a far parte del franchise.



Su Everyeye trovate la recensione di The Falcon and the Winter Soldier.