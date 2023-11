Marvel, Sebastian Stan è il nuovo Captain America in questa meravigliosa fan-art

The Falcon and The Winter Soldier ha dato modo al Marvel Cinematic Universe di creare un percorso di consapevolezza per Sam Wilson nell'assumere il ruolo di Captain America. Molti fan, però, continuano a sognare che un giorno a prendere quello scudo possa essere Bucky Barnes.

Mentre Danny Ramirez prenderà il posto di Anthony Mackie come nuovo Falcon, Sebastian Stan ha già trovato un ruolo di primo piano in Thunderbolts, pellicola che vedrà formarsi, finalmente, la prima squadra di antieroi nel Marvel Cinematic Universe. Bucky potrà avere una posizione ancor più di rilievo nel quadro generale dell'MCU e proprio per questo motivo, molti hanno iniziato a ipotizzare che, in futuro, possano essere seguite, in un modo o nell'altro, alcune storyline dei fumetti con Bucky nei panni di un nuovo e rinnovato Captain America.

Un utente Tumblr ha pubblicato un collage che mostra il Soldato d'Inverno nei panni di Captain America in alcuni schizzi realizzati dall'intelligenza artificiale. Mentre alcuni si rifanno al look che Bucky sfoggia nella seconda guerra mondiale, altri propongono uno stile simile a quello di Steve Rogers in Civil War. Dettaglio a cui viene data importanza in tutti i disegni sono il braccio di metallo e i capelli che, a differenza di quanto visto in Falcon and The Winter Soldier, tornano lunghi.

Ironizzando sulla bella amicizia che li lega, Anthony Mackie ha dichiarato che porterebbe su un'isola deserta con se Sebastian Stan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!