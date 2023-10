Marvel Secret Invasion, nuovi dettagli sul caos durante le riprese: cosa accadde davvero?

Secret Invasion è stata la prima serie del Marvel Cinematic Universe di quest'anno e nonostante le premesse sensazionali lo show ha deluso parecchio i fan dei fumetti per una serie di ragioni. Ora scopriamo che la lavorazione della serie è stata travagliata e segnata da diversi problemi, tra cui l'allontanamento dello sceneggiatore originale.

Secondo l'articolo dell'Hollywood Reporter incentrato sui problemi delle serie Marvel, Kyle Bradstreet, showrunner di Mr. Robot, stava lavorando alla sceneggiatura di Secret Invasion da circa un anno quando è stato licenziato in tronco. I Marvel Studios avevano deciso di prendere un'altra direzione e si sono quindi rivolti a Brian Tucker (Broken City), Thomas Bezucha (Let Him Go) e Ali Selim (The Looming Tower) per riscrivere la storia.

Questa è più o meno la norma per i Marvel Studios, ma "nell'estate del 2022, ha debilitato la produzione in quanto le fazioni si sono arroccate e i vari sceneggiatori si sono contesi la supremazia durante la pre-produzione di Secret Invasion a Londra. Sono state settimane in cui le persone non andavano d'accordo e la situazione è esplosa", ha raccontato un insider".

Jonathan Schwartz, dirigente dei Marvel Studios, è stato quindi incaricato di rimettere in carreggiata la serie e, nel settembre del 2022, gran parte del team creativo della serie era stato fatto fuori. Il dirigente incaricato di supervisionare lo show, Chris Gary, è stato riassegnato e ora dovrebbe lasciare la società.

Altri show televisivi di Disney+ che si dice abbiano avuto problemi simili sono Moon Knight e She-Hulk: Attorney at Law. In quest'ultimo caso, Jessica Gao ha sviluppato e scritto la serie, ma è stata messa da parte quando è arrivata la regista Kat Coiro. In futuro, l'idea è quella di raccontare storie più al servizio dei personaggi.

Echo, per esempio, "è una storia di criminalità con pochi effetti visivi". Per quanto riguarda la serie su Wonder Man, "[vuole essere] uno sguardo dietro le quinte di Hollywood e uno studio del personaggio di Simon Williams, un supereroe che ha un lavoro secondario come attore e stuntman".

Questi dettagli arrivano dopo che ieri si è diffusa la notizia che i Marvel Studios stanno ripensando completamente Daredevil: Born Again. La serie verrà completamente riavviata a livello creativo e sarà affidata a un nuovo team per ripartire da zero. Fortunatamente, sembra che il piano sia quello di affrontare molti dei problemi menzionati in questa storia.

Per quanto riguarda Secret Invasion, nonostante lo show sia stato presentato come un nuovo importante capitolo della saga degli Skrull, pare che non verrà nemmeno citato in The Marvels, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe in uscita il prossimo novembre.